El rapero Jon James murió mientras filmaba un videoclip

Los Ángeles. El cantante canadiense Jon James McMurray murió tras caer de un avión cuando filmaba un videoclip. El artista de 34 años debía realizar una acrobacia y caminar por el ala de la aeronave, pero terminó cayendo al vacío y no pudo accionar su paracaídas. “Se había entrenado intensamente para esta toma, pero mientras más se alejaba sobre el ala, hizo que el pequeño Cessna entrara en una espiral que el piloto no pudo corregir”, informó en un comunicado la agencia de su representante. “Para el momento en que se soltó, no tuvo tiempo para abrir su paracaídas”, se lamentaron.