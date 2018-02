El recital de Abel Pintos fue uno de los más convocantes de la música argentina

Como suele suceder en este tipo de casos, hubo "una ciudad adentro de la ciudad" y auténticas procesiones que llegaron y se desconcentraron hacia las localidades cercanas como Plottier, Centenario, Cipolletti, General Roca y Cutral Co.

La escalofriante cifra de 150 mil espectadores ratificada ayer por las autoridades municipales de Neuquén convirtió al show de Abel Pintos en un hito de la música de los últimos años. Fue el evento más convocante de la historia de cualquier fiesta popular en Argentina y cualquier evento masivo en la Patagonia.

El ranking de los más populares

El año pasado el periodista Gabriel Keena realizó un minucioso trabajo de archivo y armó un ranking de los recitales más populares, que es liderado por el tristemente célebre recital que el "Indio" Solari brindó en el predio La Colmena de Olavarría, en el que murieron dos personas producto de las auténticas "mareas de público" que se generaron durante el show.

Keena clasificó todo tipo de recitales masivos, revisó el historial de fiestas populares y eventos gratuitos de la historia de la música argentina, y elaboró un listado de 20 shows tanto gratuitos como pagos en el territorio nacional. Como era de esperar, las "misas" del Indio Solari estuvieron en los primeros lugares de ese listado en el que hoy también figura Abel Pintos.

El dato concreto es que si ubicamos al recital del lunes como un evento por fuera de festivales y de "seguidillas de recitales", el del lunes está entre los 5 más masivos.

A continuación actualizamos el listado de recitales más convocantes de la historia de la música nacional con la inclusión de la última noche de la Fiesta de la Confluencia.

01) Indio Solari en Olavarría. marzo de 2017.

Convocatoria: 380 mil personas

El último show del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se convirtió en el más masivo de la historia argentina. Durante la investigación por el fallecimiento de Javier León y Juan Bulacio, el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, aseguró que la concurrencia final (entre aquellos 190.000 que tenían entrada y los que ingresaron gratis) fue de unos 380 mil espectadores.

02) Charly García en Buenos Aires. febrero de 1999.

Convocatoria: 300 mil personas

Organizado por el Buenos Aires Vivo III en Puerto Madero, Charly se disponía a presentar un concierto conceptual, más ambicioso y polémico que el que realizó en Ferro cuando presentó su carrera solista. Tal como indica la crónica de la revista Rolling Stone, la idea era evocar los años trágicos de la dictadura representada con los tristemente célebres “vuelos de la muerte” que consistían en arrojar al río, o al mar, los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estado. La controvertida idea fue rechazada por Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Aún así, Charly las invitó al escenario para compartir el escenario donde pudo estrecharles un cálido abrazo. El histórico recital que rompió la marca de Soda Stereo, y está documentado en el disco Demasiado Ego.

03) Soda Stereo en Buenos Aires. diciembre de 1991.

Convocatoria: 250 mil personas

El descomunal show se concretó en el marco de un festival gratuito que se tituló Mi Buenos Aires Querido, organizado por la Municipalidad de Buenos Aires en plena Avenida 9 de Julio. El recital de Soda Stereo se realizó el 14 de diciembre 1991 y contó con una concurrencia récord. Es que el año anterior habían publicado su disco más venerado por la crítica: Canción Animal.

04) Gustavo Cerati en Buenos Aires. marzo de 2007.

Convocatoria: 200 mil personas

El 2007 fue un buen año para congregar multitudes. La Renga lograría el récord de alcanzar, por primera vez para una banda nacional, la cifra de cien mil entradas pagas. A su vez, Bersuit se coronaría como el sexto grupo en llenar el Estadio de River. Además, a fin de ese año llegaría la infernal seguidilla de Monumentales con los que Soda Stereo rompería todas las marcas. Sin embargo, unos meses antes Gustavo Cerati se dio el gusto de ser reconocido por su trabajo solista cuando consiguió aunar a 200 mil personas en el Ciclo Verano 07 organizado por la Ciudad de Buenos Aires.

05) Indio Solari en Gualeguaychú. abril de 2014.

Convocatoria: 180 mil personas

Todos sabemos que el "Indio" en su etapa solista se encargó cada año de superar su propia marca. Así pasó con Tandil, Junín, Mendoza y en 2014 llegaría el turno de

Gualeguaychú donde alcanzaría la cifra de 180 mil personas, dejando muy atrás las 100 mil con las que La Renga se había impuesto en 2007. De todos modos, la ambición de masividad que Solari pretendía en cada concierto traía consigo nuevas complicaciones: más allá del éxito taquillero, fue un show caótico plagado de incidentes técnicos y logísticos.

06) Abel Pintos en Neuquén. febrero de 2018.

Convocatoria: 150 mil personas

Si bien fue el cierre de una fiesta popular con otros números musicales, el de Abel Pintos fue el único recital de un artista nacional y no quedan dudas que todo el público se acercó para ver al bahiense sobre el escenario. El Municipio aseguró que hubo más de 150 mil espectadores que llegaron desde distintos puntos del país para ver un show histórico.

07) Indio Solari en Tandil. marzo de 2016

Convocatoria: 150 mil personas

Después de las críticas vinculadas a la mala organización del concierto en Gualeguaychú, el Indio decidió encarar un show más profesional en Tandil e incluso abrió las puertas para una megaproducción audiovisual que se tituló Tsunami. Un océano de gente que puede verse en la página web de Vorterix que incluyó entrevistas a los integrantes de su banda así como un exclusivo reportaje a cargo de Mario Pergolini, suceso periodístico que jamás había ocurrido con el artista.

08) Soda Stereo en La Plata. noviembre de 1995.

Convocatoria: 150 mil personas

En 1995, Soda Stereo publicaría su último álbum de estudio intitulado Sueño Stereo y su popularidad estaba lejos de decaer. A fines de ese año, Cerati y compañía desembarcarían en los festejos platenses y convocarían a 150 mil asistentes en la Plaza Moreno de La Plata que celebraron un nuevo aniversario de la ciudad.

09) Indio Solari en Mendoza. septiembre de 2013

Convocatoria: 120 mil personas

Después de un 2011 intenso, el Indio decidió no tocar durante todo el año siguiente para reaparecer en Mendoza y de una vez por todas destronar a La Renga quienes ostentaban tener el recital pago con mayor convocatoria en la historia del rock, cuando el trío de Mataderos aunó 100 mil personas en el Autódromo de Buenos Aires. "No hay palabras para agradecerles. Estoy muy emocionado. Somos una ciudad, me dicen que nunca tanta gente pagó para ver un recital", dijo el ex cantante de Los Redondos, exhibiendo su nuevo récord de público que él mismo se encargaría de superar.

10) La Renga en Buenos Aires. noviembre de 2007

Convocatoria: 100 mil personas

Mientras Bersuit acariciaba la gloria alcanzando su primer River, La Renga ya había hecho dos y se había cansado de colmar estadios de fútbol. Por eso no resulta extraño que sea la primera banda en convocar a 100 mil personas en un recital pago. Aquella noche Chizzo y compañía subieron la vara, a pesar de los inconvenientes técnicos y organizativos que ya encendían la alarma. Ya no alcanzaba un River para superarlos. Seis años tardaría en destronarlos el Indio Solari cuando en Mendoza declaró que ese concierto con 120 mil personas era el show pago más multitudinario de la historia del Rock Argentino.

