Durante la presentación, Yorke hizo una breve referencia a la controversia que los envolvió, diciendo: "Muchas cosas se han dicho sobre esto, pero al final del día, solo tocamos algo de música".

Esta era la novena vez de Radiohead en Israel, pero primera desde que el boicot cultural contra el país (en protesta a las violaciones de Derechos Humanos de la población palestina) tomó fuerza.

La siguiente es la lista de temas del recital que dividió al mundo del rock:

Daydreaming

Lucky

Ful Stop

Airbag

15 Step

Myxomatosis

All I Need

Pyramid Song

Everything in Its Right Place

Let Down

Bloom

Identikit

Weird Fishes/Arpeggi

The Numbers

2 + 2 = 5

Bodysnatchers

Idioteque

No Surprises

Nude

Like Spinning Plates

Lotus Flower

Paranoid Android

Reckoner

Creep

The Bends

There There

Karma Police