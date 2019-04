"Sé que el trabajo dignifica a la persona y es lo que no tenemos", se ve y se le escucha decir a una mujer en las imágenes. "Y aquí hay gente que no tiene hijos y sí tiene trabajo. No puede ser, empiecen a estudiar ese tema", agrega otra.

Después, intervino el chico: "Mientras nosotros nos morimos de hambre, ustedes se sientan y no hacen nada", expresa al borde del llanto. "Escuchen lo que les dice el niño. Por favor, escuchen", arenga su mamá; e inmediatamente el pequeño vuelve a repetir sus palabras, esta vez acompañado por los aplausos de los vecinos.

