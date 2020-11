El regalito sexual de Diego a Fantino

Alejandro Fantino contó en su programa una tremenda anécdota que vivió hace casi 20 años con Diego Maradona . “Nunca pensé contarlo, pero estamos contando anécdotas divertidas”, comenzó el conductor de Fantino a la tarde. Y luego pasó a detallar la historia. “Volvió de Cuba y me trajo a Mar de fondo dos cosas. Un cuadro rojo que tiene al Che Guevara enorme y dice ‘para el gaucho Fantino, Diego (10)’. Me largué a llorar. Pero me dice ‘pará, boludo, que tengo uno mejor para vos y que te va a encantar’”, contó Fantino. “Saca... es fuerte, ¿se la bancan?”, advirtió el ex relator a sus panelistas.

Fantino recordó el desopilante regalo que le hizo Maradona

Tremenda sorpresa

Para completar la anécdota, lanzó sin filtro: “Me hizo un chiste y me trajo de regalo, porque tenía esas cosas maravillosas de joderte, se ve que pasó por un sex shop de vuelta, y me regaló.., con una ventosa para poner en el vidrio. La del negro de WhatsApp era chiquita al lado de eso”, dijo sobre el consolador que recibió del Diez.

Continuando con el relato, Fantino sorprendió: “Era una matraca de más o menos este tamaño, con una ventosa para poner en un vidrio. ¿Dónde iba a pegar eso en un vidrio? Tras explicitar que Maradona le había regalado un consolador, el presentador explicó las consecuencias que le trajo. “Me la dio envuelta en papel y se reía, se volvía loco. Llegué a mi casa y no lo podía tirar, ¡te lo regaló Maradona!

¿Pero cómo lo guardás? La envolví como 23 veces en unas remeras viejas y la metí en el fondo de un placard. Era un regalo de Maradona, si era de alguno de ustedes lo tiraba a la mierda”, dijo Fantino con humor.

“A los ocho meses, Mariana Gómez, la señora que limpia en mi casa y es familia, no me hablaba. Estaba cabizbaja. Le dije: ‘Marian, ¿te pasa algo?’. ‘No, no, no. Le cambié las medias de lugar, de cajón’, me dice”, reveló el conductor de ESPN, que se dio cuenta de lo que pasaba. “‘Mirá que es un regalo de Maradona’, le dije. Nunca me creyó”, cerró entre risas.