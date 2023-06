El regalo que Antonela Roccuzzo le hizo a su mejor amiga

Con una amistad que se ha afianzado y mucho en el último tiempo, la rosarina y la uruguaya mantienen un contacto diario a pesar de la distancia entre Francia y Brasil, los dos países de residencia de ambas por las obligaciones deportivas de sus respectivos esposos. Tras pasar varios años juntas en España, la distancia no fue un condicionante para que Antonela le haga llegar un regalo que emocionó a Balbi.

“Miren esta hermosura que me llegó a Brasil. Gracias amiga, las amo... y me hacen tenerte más cerquita”, explicó la nacida en Montevideo en su cuenta de Instagram al mostrar una serie de carcazas para su celular de la marca Casetify, una firma estadounidense de la cual Antonela es la cara visible debido a una causa benéfica: lo recaudado por esta firma es destinado a Equiality Now, una fundación que ayuda a niños vulnerables en situación de calle.