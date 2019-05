Juegue o no, Ezequiel Centurión ya es uno más del súper exitoso plantel del Millo, por eso ingresó apenas terminado el encuentro con los futbolistas de River que no estuvieron afectados al encuentro del jueves, la revancha con el Paranaense para sumarse al resto en la premiación por la obtención de la Recopa Sudamericana. Sus legendarios compañeros no le hubieran permitido “el faltazo”.