El relanzamiento sin luz que perjudicó a Urcera y a Aguirre

En el séptimo giro de la final se cortó la luz (un problema que se repitió durante todo el fin de semana) cuando estaba el Pace Car en pista. En el momento del relanzamiento, la mayoría de los pilotos no se percataron en que no estaban funcionando los semáforos y vieron tarde la bandera verde a su derecha.

TC... La Revista on Twitter #TCenNeuquen | El momento del quiebre! Cuando se cortó la luz segundos antes del relanzamiento y no todos se avivaron que el semáforo no funcionaba y que se largaba con bandera verde: Aguirre de 1º a 3º, Urcera de 3º a 6º y Canapino trepó hasta el 7º pic.twitter.com/s85fr3QKXQ — TC... La Revista (@TCLAREVISTA) December 1, 2019

Los más perjudicados fueron los autos de punta, especialmente Valentín Aguirre (Dodge), quien lideraba después del abandono de Emiliano Spataro (Torino) y el cipoleño Urcera (Chevrolet), que marchaba tercero. Ambos con chances de coronarse. El de Arrecifes perdió dos lugares y el rionegrino tres. Mientras Canapino, trepó a la séptima posición.

“En el relanzamiento no sabía que no andaban los semáforos, me pasaron dos autos y pasé como a tres en el curvón. Esa fue la maniobra clave para mi durante este fin de semana”, explicó el flamante campeón del Turismo Carretera, quien en una década logró cuatro títulos en la Máxima.

Por su parte Aguirre, uno de los perjudicados, contó cómo vivió ese momento que terminó por relegarlo de la punta. “Nadie me avisó nada, estaba esperando que se prenda el verde y por ahí veo que algo se me mueve de golpe al costado y entendí que era la bandera y justo se me vino el Pato (Juan Manuel Silva) y se me vinieron todos”, detalló el piloto del JP Carrera.

Centenario TC- (63).JPG Claudio Espinoza

De todas formas, aseguró que no se le cruzó por la cabeza, presentar una queja: “Las carreras se ganan en la pista, no hay nada que reclamar”, reflexionó.

El Pato Silva (Ford), como Lionel Ugalde (Torino), se vieron beneficiados por el percance, que sorprendió a los de adelante.

Silva marchaba segundo cuando se produjo el relanzamiento. “Pudimos aprovechar el momento de la bandera y después me sorprendió el ritmo del auto. La ganamos bien, fruto del esfuerzo”, destacó el experimentado piloto de Ford, quien celebró el triunfo de Canapino: “Todo lo que pueda opinar de Agustín, queda corto. Para mí es uno de los tres mejores pilotos de Argentina, lo dije siempre”.

Centenario TC- (62).JPG Claudio Espinoza

Ugalde, a su vez, se mostró feliz por subir al podio. “Fue una carrera linda, donde hubo un semáforo que no funcionó y se hizo con bandera, aproveché y largué bien”, contó.

MANU URCERA on Twitter Hoy di todo lo que tenía para ir por título, pero no se dio. Pusimos todo con el @EQUIPOJPCARRERA y estoy muy agradecido a cada uno de los integrantes por el trabajo de todo el año. Terminamos P2 en el campeonato #TCenNeuquen pic.twitter.com/K6glk8TXwj — MANU URCERA (@manurcera) December 1, 2019

