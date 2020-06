El relato de la periodista atacada: "Que tu hija vea cómo te mato"

"Yo ya había había sufrido varias amenazas de esta mujer, que me iba a matar, que iba matar a mi hija, tengo las denuncias hechas. Siempre tuve mucho miedo pero nunca imaginé que iba a llegar a tanto. Yo estaba en la habitación con mi hija y de repente escucho un ruido. Escuché una mujer que empieza a hablar fuerte por el pasillo, pensé que era la vecina que estaba entrando a mi casa. Después pensé que alguien se había equivocado, que había entrado a otra casa. Yo vivo en un barrio privado, con seguridad, estoy tranquila, dejo la puerta entreabierta de mi casa, no me lo imaginaba", comenzó relatando la periodista.

"No me lo esperaba, Estaba totalmente indefensa porque estaba adentro de la cama con mi hija. Se me mete en la habitación, con un tono muy amenazante, un aspecto horrible porque tenía una capucha y solamente se le veía un ojo. Tenía un pullover para que no le viera la cara, igual la reconocí por el pelo", recordó con angustia.

"Yo le dije 'quedate tranquila, nosotras nos debemos una charla', porque vi que estaba dispuesta a todo. Cada vez se acercaba más", relató entre lágrimas y agregó que la respuesta de Martínez fue: "Qué charlar, yo vine a matarte a vos y a tu hija'.

"Le di el celular, me paré arriba de la cama y le pedí que por favor no le haga nada a mi hija. No sé como tomé fuerzas, abrí un ventanal que da al jardín, agarré a upa a Emma y salí corriendo por el parque y vi a dos tipos que me gritaban 'te vamos a agarrar hija de..'", agregó Zurita.

"Me escondí en una parecita con mi bebé esperando cualquier cosa y empecé a gritar auxilio. Ahí vino un muchacho de seguridad que me llevó a la casa de un vecino y ahí veo que sale un auto arando. Era ella que me había robado mi auto. Ella es la ex mujer de mi marido, ella hizo esta casa con él, por eso sabe por dónde entrar, conoce todos los movimientos", remarcó.

Martínez actualmente se encuentra detenida por el ataque.

