El relato de Listorti, internado por Covid: "Me pusieron oxígeno"

“Acá estamos. Una semana complicada. La fiebre subía y bajaba. Tuvieron que ponerme un poco de oxígeno. Por suerte ya hace más de 24 horas no tengo fiebre. Muy bien atendido, con mucho cariño, con mucha vocación. Emocionado por los empleados de la salud. Por la dedicación y el amor q le ponen. ¡Gracias a todos por los mensajes! Falta menos. Cuídense. No aflojen, no subestimen al virus”, comentó el humorista de 47 años desde el lugar en el que se encuentra internado desde principios de la semana.

Días atrás, Listorti había comentado cómo está atravesando la enfermedad y los estudios que se realizó: “Vinimos, nos hicimos estudios, una tomografía de tórax, análisis de sangre y me dio una neumonía provocada, obviamente por el Covid”. Además, el conductor de “Hay que ver” aclaró que se encuentra mejor y que ya le bajó la fiebre. “Estoy bien. No me agito y tampoco estoy cansado”, indicó.

Para finalizar su publicación, José María Listorti apeló a la responsabilidad social y les pidió a sus seguidores que no minimicen la pandemia. “No la subestimemos más a la enfermedad y no piensen que no les va a tocar”, remarcó.

El Covid positivo de Listorti y de Fredy Villarreal pusieron en jaque el especial de humor que tenía planificado y había anunciado en sus redes sociales Marcelo Tinelli para esta semana. "Pasé un infierno, es una enfermedad horrorosa", dijo Fredy, ya recuperado de coronavirus.