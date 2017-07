En una entrevista que concedió a radio La Salada desde la alcaldía número 3 de La Plata, donde se encuentra alojado desde hace un mes, el dueño del predio 'Punta Mogote' sostuvo que el fiscal que lo investiga es “impresentable” y a partir de que le dicten la prisión preventiva comenzará a realizar una serie de denuncias.

“Yo estoy secuestrado, considero que soy un preso político. Alguien está recibiendo algo a cambio de esto. Tengo derechos constitucionales y no me pueden poner preso por algo que dijeron un día después de un feriado. Esto está todo manejado”, aseguró Castillo.

El empresario insistió en que disparó a los policías que lo fueron a detener a su casa de la ciudad bonaerense de Luján porque “nunca se identificaron” y creyó que eran “un grupo comando” que estaban ingresando a robar.

“Yo en ningún momento supe que eran policías. Esto es un secuestro político, a mi no me detuvieron. Estamos pidiendo medidas al fiscal y no nos atiende”, se quejó y pidió que llamen a declarar a los vigiladores “porque ellos creyeron que estaban tomando el barrio”.

Acerca de la acusación de ser el jefe de una asociación ilícita que extorsionaba a puesteros, señaló que “han inventado un Código Procesal nuevo” y que “no hay forma” de relacionarlo con ningún hecho.

Para Castillo, “en Argentina estamos todos con libertad condicional” y “te abren una causa y vos tenés que demostrar” lo que sucedió.