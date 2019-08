Nueva escalada del dólar

El dólar operó con una marcada tendencia alcista y cerró a $58,66 pese a ventas del Banco Central, en medio de una fuerte demanda de divisas impulsada por la incertidumbre política. El billete terminó a $54,69 para la punta compradora y $58,66 para la vendedora, con lo que sumó $1,45 respecto de la jornada anterior.

En Banco Nación fue ofrecido a $58, mientras la cotización más elevada fue expuesta en los mostradores de Banco Macro, a $61. El dólar mayorista, por su parte, avanzó $1,01 respecto del inicio de semana al posicionarse en $56,30.

El volumen negociado en el segmento de contado fue superior al del lunes, al llegar a US$ 709,558 millones. Durante la rueda, el Banco Central decidió vender US$ 302 millones de sus reservas en un intento por moderar la corriente compradora. Además, llevó a cabo las subastas por cuenta del Tesoro nacional mediante las cuales fueron colocados otros US$ 60 millones.

A lo largo del mes, el organismo que conduce Guido Sandleris ya vendió un total de US$ 1.061 millones para equilibrar la demanda en la plaza cambiaria.

