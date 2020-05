El rock and roll de luto

El legendario músico arrancó su carrera con “Tutti Frutti”, en 1956, y siguió con imparables hits: “Long Tall Sally” y “Rip It Up”. Al año siguiente lanzó “Lucille” y “Good Golly Miss Molly” en 1958.

“Creo que mi legado debe ser exactamente ese, cuando empecé en el show bussines no existía nada parecido al rock n’ roll. Cuando lancé ‘Tutti Frutti’ es cuando el rock empezó a golpear”, aseguró en una entrevista en 2013 cuando anunció su retirada.

Sorprendía

El rockero nació el 5 de diciembre de 1932, en Macon, Georgia. Su padre, un destilador ilegal de whisky, no lo apoyó en la música. Richard dejó su casa a los 13 años y se mudó con una familia blanca. En 1951 ganó un concurso de canto y firmó su primer sello discográfico. A los 15 ya se hacía llamar Little Richard y sorprendía al tocar el piano “Cuando comencé a cantar rock pensé que al público no le iba a gustar. No había escuchado a nadie hacerlo y estaba asustado”, destacó en una entrevista en 1990.

Raíces negras Richard tenía muy claro que el nacimiento del rock’n’roll se dio en la la comunidad negra y no titubeaba al dar su opinión sobre el tema: “Fuimos nosotros, la gente negra, los que creamos el rock and roll. Elvis era increíble, pero él no fue un creador. No quiero decir con eso que fuera peor, pero los auténticos creadores del rock and roll fueron negros. Ahora está pasando lo mismo con Eminem y el rap, que es otro estilo creado también por los negros”

En 2013 se alejó de los escenarios después de actuar en el Howard Theatre de Washington, donde se sinceró: “Jesús, ayúdame. Casi ni puedo respirar, es horrible”

Keith Richards y varias figuras del rock despidieron ayer al músico por las redes sociales.

Es muy triste escuchar que mi viejo amigo Little Richard ha fallecido. ¡Nunca habrá otro! ¡Era el verdadero espíritu del Rock’n Roll!”, fue el mensaje de guitarrista de los Stones.