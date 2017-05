El Rojo casi hace un papelón pero pasó en los penales

El Rojo fue más, pero no lo pudo plasmar en la red y cuando lo logró en los primeros tres minutos con un remate de Lucas Albertengo que cruzó la línea del arco, el árbitro Ariel Penel no dio el gol. En el final, Benítez estrelló un remate en el poste. En la tanda inicial quedaron empatados en cuatro tras detener el arquero Martín Campaña -el héroe de la noche- el remate de Juan Navarro (el tercero) y desviar Maximiliano Meza el suyo (el cuarto, lo tiró a las nubes).

Acertaron para Camioneros Jorge González, Jonathan Campos, Jonathan Argañaraz y Sebastián Alvarez; para el Rojo, Leonardo Fernández, Leonardo Rodríguez, Martín Benítez y Ezequiel Barco. En la serie individual, Campaña volvió a lucirse ante Darío Gianashi y convirtió Gustavo Toledo para desatar el festejo del conjunto de Avellaneda, que ahora deberá enfrentar al ganador del cruce entre Atlético Tucumán y All Boys, que aún no tiene fecha. “Cuando no se juega bien, hay que ganar de cualquier manera”, dijo Campaña.

En la tribuna del estadio Centenario de Quilmes, los Moyano sufrieron en simultáneo: Hugo, el ex secretario general de la CGT, hoy titular rojo y ex fundador del Camioneros, y su hijo, Pablo, actual presidente del Verde.