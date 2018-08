El Rojo ganó la Suruga Bank y sumó su 18avo título internacional

A los 27 minutos de juego, Silvio Romero aprovechó una series de rebotes y con una sutil definición abrió el marcador para el Rojo, que fue superior durante los 90 minutos pero no logró ampliar la diferencia.

Independiente alcanzó esta instancia tras conquistar la Copa Sudamericana 2017, mientras el equipo japonés obtuvo su boleto tras consagrarse campeón de la Copa League, donde derrotó al Kawasaki Frontale en la final.

"Dimos 30 años de ventaja y estamos 18 a 18", Ariel Holan

Con 18 títulos internacionales, el Rojo iguala a Boca y ambos comparte, junto con Milan, el tercer puesto a nivel trofeos en el mundo detrás del Real Madrid (25) y el Al Ahly de Egipto. El Barcelona de Messi suma 17.

Tras el encuentro, el entrenador Ariel Holan se mostró contento por el logro y "chicaneó" a Boca al señalar que el equipo de Avellaneda dio "30 años de ventaja" y en el palmarés internacional está "18 a 18" con el elenco de La Ribera.

"Si los demás cuentan las Copas que son discutibles cómo nosotros no vamos a contar ésta", agregó.

Síntesis del partido:

Cerezo Osaka: Kenta Tanno; Kota Fujimoto, Yusuke Tanaka, Noriyuki Sakemoto, Tatsusha Yamashita, Reiya Morishita; Takaki Fukumitsu, Hirofumi Yamauchi, Daichi Akiyama, Osmar; Toshiyuki Takagi. DT: Yoon Jung Hwan.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal, Juan Sánchez Miño; Francisco Silva, Pablo Hernández, Maximiliano Meza; Silvio Romero, Martín Benítez y Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.

Gol en el primer tiempo: 27m, Silvio Romero (I).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio,Toshiki Onozawa por Fukumitsu (CO) y Atomu Tanaka por Takagi (CO); 13m, Souza por Yamashita (CO) y Mizuki Ando por Yamauchi (CO); 22m, Carlos Benavídez por Romero (I); 25m, Ezequiel Cerutti por M. Benítez (I); 32m, Nicolás Domingo por F. Silva (I); 34m, Gastón Silva por Sánchez Miño (I); 37m, Matej Jonjic por Fujimo.

Estadio: Nagai (Osaka).

Árbitro: Matthew Conger (Nueva Zelanda).