El Rojo se impuso al Decano en un clásico amistoso

Neuquén.- Independiente jugó en La Chacra su cuarto partido amistoso de la pretemporada a la espera del comienzo de la segunda parte del Federal A.

Fue victoria 3 a 1 ante Pacífico en un duelo disputado a primer turno de la mañana. El Decano también se alista para su debut en el torneo Federal C, que tiene fecha de arranque estipulada para el 5 de febrero.

Mauricio Villa, Mario Ávila y Manuel Berra -de penal- marcaron los goles para el equipo local mientras que Facundo Villagra -también desde los doce pasos- descontó para el Decano.

El equipo de Gabriel Lineares enfrentó su segundo amistoso luego de haber jugado como visitante ante Cipolletti, otro de los equipos del Federal A.

El duelo que enfrentó a los suplentes de cada equipo terminó 1 a 1 con goles de Orlando Porra para el Rojo y Santiago Marín para el Decano.

Ante el Gallo

Si bien todavía no está confirmada la fecha de inicio del certamen, el Rojo jugará -a priori- su último amistoso de la pretemporada el próximo miércoles en su casa ante Alianza de Cutral Co, que también trabaja de cara al inicio del torneo Federal C en el que compartirá grupo con el Decano.

Confirmaron el arranque del C

Si bien el arranque de todos los torneos bajo la órbita de la AFA está en suspenso, el Consejo Federal confirmó que el Federal C (que cuenta con la participación de Maronese, Alianza, Centenario y Pacífico) comenzará sí o sí el 5 de febrero. Distinto es el caso del Federal A y de la Copa Argentina, que todavía no tienen fecha de inicio confirmada. De hecho, el miércoles habrá una reunión clave de los clubes del interior con Pablo Toviggino y, según el sitio Ascenso del Interior, ya es un hecho que se votará por no arrancar.