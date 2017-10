El Rojo se trajo de Madryn un punto que entusiasma

Resultado positivo para Independiente, que sumó fuera de casa tras la victoria ante Alvarado y así llegó a cuatro puntos en la tabla, misma cantidad que Cipolletti, a quien recibirá el próximo miércoles.

El resultado favorable se debió en gran medida a la buena labor defensiva del equipo que bloqueó a un Madryn sin ideas y que todavía no pudo convertir en lo que va del campeonato. Además, fue la primera vez en la historia que el Rojo se volvió con la valla invicta del Coliseo del Golfo.

El primer tiempo fue lo mejor del equipo neuquino, que se plantó de igual a igual ante el Aurinegro y hasta le generó alguna situación para abrir el fuego. Sin embargo, le faltó eficacia para batir a Lencina y se fueron al descanso sin goles.

“Contentos por el punto y porque mantuvimos el arco en cero. Creo que sirve sumar fuera de casa y más en una cancha complicada como la de Madryn”. Emmanuel Pontet Arquero de Independiente

En el complemento, el local salió empujado por su gente y fue protagonista. Allí entre Pontet y la concentración de los de atrás lograron desactivar cada uno de los avances del equipo de Salvador Mónaco.

De entrada Madryn tuvo una clara en los pies de Tapparello pero su remate se fue desviado por el segundo palo. Más tarde, Elgorriaga probó de media distancia y la pelota tuvo mismo destino.

En la siguiente, otra vez fue Elgorriaga el protagonista, esta vez exigiendo una gran atajada del arquero Emmanuel Pontet.

Al local se le fue agotando el tiempo, y el nerviosismo y la imprecisión comenzaron a ganar terreno. El Rojo lo sintió y hasta pareció que con una mayor dosis de convicción pudo haberse traído algo más. Fue todo en el Coliseo del Golfo donde el Rojo fue el que festejó el empate y sumió a Madryn en un mar de dudas de cara a lo que viene.

El resto

Por otro lado, en los restantes resultados de la tercera fecha, Ferro de General Pico mantuvo su invicto al derrotar como visitante 2 a 0 a Sansinena y es único líder la zona con 7 unidades. El ex Cipoletti Lucas Mellado y Gonzalo Parissi marcaron los goles del triunfo del verde.

Además, a última hora, Alvarado y Villa Mitre igualaron 1 a 1 en Mar del Plata con goles de Nahuel Molina para el local y Ricardo Chavarri para la visita. De esta forma hay 4 equipos escoltas con 4 unidades por detrás de Ferro.

Leandro Domini: “Es un resultado muy importante”

NEUQUÉN

Uno de los protagonistas del empate de ayer para el equipo neuquino fue justamente un ex Deportivo Madryn, Leandro Domini.

Mojarra visitó el Coliseo del Golfo luego de haber defendido la camiseta aurinegra durante más de cuatro años y cumplió con un buen partido para su nuevo equipo.

El volante por la derecha analizó la igualdad y consideró que el empate fue positivo para el Rojo pensando en lo que viene.

“Hicimos un muy buen partido creo yo. Ellos no tuvieron prácticamente situaciones de gol y nosotros tuvimos las nuestras si bien no fueron claras. Es un punto muy importante”, consideró el volante una vez finalizado el encuentro.

A Independiente siempre le costó volverse sonriente desde la costa atlántica chubutense y ahora bajo el ala de Diego Trotta logró una igualdad ante un equipo de mayor jerarquía en cuanto a plantel y en cuanto a presupuesto.

“Nosotros a priori estamos para otra pelea diferente de la que están Madryn o Alvarado y sin embargo por momentos fuimos superiores a ambos”, concluyó Mojarra, uno de los refuerzos del Rojo en esta temporada y que seguramente estará otra vez en el once titular el próximo miércoles en casa ante Cipolletti por la cuarta fecha del presente Federal A.

Ahora, a esperar a Cipolletti con el ánimo en alza

NEUQUÉN

Además de un punto tranquilizador, Independiente volvió de Madryn sin expulsados ni lesionados pensando en el clásico del miércoles en La Chacra nada menos que ante Cipolletti.

El plantel albirrojo inmediatamente emprendió viaje de regreso a la ciudad para arribar esta mañana y volver mañana a los trabajos pensando en el clásico.

Para el partido en Madryn Diego Trotta no pudo contar con Iván Marcolini por una molestia muscular y esperan poder tener al zaguero para el derbi, aunque todavía no hay mayores certezas. Su lugar lo ocupó Joan Artaza, quien estaría nuevamente la próxima fecha en caso de que el ex Aconquija no llegue.

El resto serían los mismos que estuvieron en las primeras tres fechas y que hasta el momento vienen conformando al entrenador.

Tanto el Rojo como Cipo llegan en alza luego de una fecha favorable para ambos y además emparejados con cuatro puntos.