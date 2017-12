El Rojo sueña con volver a coparse en el Maracaná

El Rojo viene de imponerse por 2-1 en el partido de ida, por lo cual el club brasileño necesita vencer por más de un gol de diferencia en casa para quedarse con el título (no hay “gol de visitante”), mientras que al conjunto de Avellaneda le basta con un empate.

En caso de que los “cariocas” se impongan por un tanto de diferencia, se deberá recurrir al tiempo extra y, en caso de no haber ninguna modificación en el marcador, habrá definición con remates desde el punto penal.

La expectativa en ambos equipos es grande, ya que el Rojo quiere repetir el título de Copa Sudamericana que ganó hace siete años de la mano del DT Antonio Mohamed, cuando venció en la final a Goias. Por su parte, el Flamengo quiere volver a ganar un título internacional que se le niega desde 1999, cuando se adjudicó la extinta Copa Mercosur.

El equipo de Avellaneda buscará su segundo “maracanazo”, tras la victoria que consiguió el 6 de diciembre de 1995, cuando se consagró campeón de la Supercopa, a pesar de perder 1-0, ya que había ganado por 2-0 en la vieja Doble Visera.

El equipo

Con respecto al once, la duda para Ariel Holan sigue estando en la inclusión o no de del zaguero venezolano Amorebieta para, de esa forma, armar una línea de cinco hombres para defender la ventaja conseguida en casa. Martín Benítez podría ser quien deje su lugar en caso de que el DT se la juegue con esa alternativa.

Al “Fla” le faltan desde hace semanas tres de sus principales jugadores: el goleador peruano Paolo Guerrero, suspendido por doping; colombiano Orlando Berrío (operado de una lesión) y el arquero Diego Alves (fractura de clavícula). Reinaldo Rueda, entrenador del equipo, aún no definió si le dará la titularidad al delantero Everton, que le cambió la cara al equipo cuando ingresó en Avellaneda, o le seguirá dando oportunidad al joven Lucas Paquetá.

83 partidos disputó el Fla en lo que va de este 2018.

Alcanza esa increíble cifra en todas las competencias, duplicando así los partidos que jugó el Rojo: apenas 41. Es el equipo de Brasil que más partidos disputó.

2 títulos más podrá conseguir el ganador.

Quien se imponga esta noche tendrá la chance de disputar la Recopa Sudamericana (ante Gremio) y la Suruga Bank contra un equipo japonés.

Antidoping para los dos

Apenas llegó a Brasil, el Rojo fue recibido por miles de hinchas que esperaban en el aeropuerto, pero, además, con un control antidponing obligatorio para todos sus jugadores. El lunes ya le había tocado a Flamengo. Fue el mismo operativo que la FIFA dispuso para la final de la Libertadores.

Amorebieta ingresaría para armar una línea de cinco defensores y Benítez dejaría su lugar. El resto serían los mismos que ganaron en la ida.

Bustos: “Vamos a dar todo para estar otra vez en los primeros planos”

El lateral del equipo de Holan, al igual que Martín Benítez, habló en su llegada a Brasil. Los dos confiaron en poder traer la copa a casa.

El plantel de Independiente arribó ayer en horas del mediodía a Río de Janeiro ,donde esta noche afrontará uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos para la institución de Avellaneda.

Fabricio Bustos, número puesto en la defensa del Rojo y una de las revelaciones del fútbol argentino en este 2017, analizó la importancia del partido y se esperanzó con traer el título a casa.

“Vamos a dar lo mejor para poner a Independiente en los primeros planos de nuevo. Recuperamos la mística y estamos trabajando bien y pensamos en poner al club en los más alto”, aseguró el joven defensor.

En cuanto a la presión que siente un jugador con apenas 21 años, al afrontar esta final, dijo: “Estamos tranquilos los más jóvenes, porque hay jugadores de experiencia en el equipo que nos apoyan y porque el entrenador nos habla mucho”.

“Nunca uno se imagino esto, pero lo sueña desde chiquito y está muy agradecido a los hinchas y a los compañeros”, completó.

Por su lado, Martín Benítez también habló con la prensa y aseguró: “Es difícil manejar la ansiedad. Yo estuve ansioso antes de venir. Pero sabía que el día llegaría. Estamos con todas las pilas, enfocados en el partido. Vamos a defender el resultado con todo”.

Además, el delantero se refirió al apoyo de la gente que copó Brasil aunque no todos podrán estar en el Maracaná. “Hace mucho estoy en este club, me tocó vivir momentos difíciles y la gente siempre apoyó. Y ahora lo está haciendo mucho más. Me encantaría que estén todos en el estadio. Hacen un esfuerzo muy grande para venir”, cerró.

“Vamos a defender el resultado con todo. Nosotros tenemos una identidad de juego y vamos a ir a buscar el partido. Estamos cero a cero”, afirmó Martín Benítez, delantero de Independiente