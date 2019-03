"El Sapo" contó su decepcionante experiencia en Tinder

Sin embargo, rápidamente fue perdiendo su entusiasmo con la red social, debido a que muchas de las candidatas no creían que realmente fuera él. “Me gustaba una y me había puesto: ‘Hola Roly’. Yo le pongo: ‘Hola, ¿cómo te va? Qué gusto’. Era preciosa. Contesta: ‘Vos no sos Roly’. ‘Sí, perdón, soy Roly Serrano’. ¿No, vos no sos Roly Serrano, vos sos un tarado que usa la imagen. Vos debés ser un onanista, un estúpido’. ‘No, de verdad soy yo, si querés nos encontramos, venite al teatro’. ‘No, vos sos un imbécil. Te llamé solamente para decirte eso, que sos un imbécil. ¿Por qué no ponés tu cara? Debés ser un tarado, un estúpido, imposible de poner tu cara. ¡Poné tu cara, poné los huevos, no seas cagón!’. ¡No! ¡No! No sabés las cosas que me dijo”, relató el actor y continuó diciendo: “No hubo forma de convencerla. Lo borré. Dije: ‘Esto no es para mí’”.

Se postula

En tanto, en otro tramo de la entrevista, el intérprete confesó que se postulará como diputado en Salta, por el partido Unida Ciudadana.

“Voy por Unidad Ciudadana. Ya se ha aclarado que hay dos modelos de país: yo apoyo al modelo más inclusivo, donde se reparta mejor y donde tratemos de modificar una vida mucho más social, mejor para la gente en general. Siento que del otro lado es una cosa totalmente distinta”, señaló.

Serrano detalló que lo que más lo motivo a meterse en política fue el rechazo a la ley de aborto legal, seguro y gratuito. “Cuando se votó la Ley del Aborto. Yo estaba apoyando a las mujeres, por supuesto, y a la legalización del aborto, y veo cómo votan los siete diputados por Salta, entre ellos, una mujer. Y dije: ‘¡Qué mal que estamos!’. Si vos me preguntás a mí, si yo quiero que aborten te diría que no. Pero sí quiero empezar a defender que vos tengas la libertad de poder elegir qué hacer con tu cuerpo”.

