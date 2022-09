El secreto mejor guardado de Flavio Mendoza

“Si, no voy a dar los nombres. Me los voy a llevar a la tumba”, aseguró Flavio, firme en su decisión de no revelar quiénes fueron los futbolistas con los que estuvo en pareja alguna vez.

Juana quiso saber si había salido realmente o solo se trató de un “touch and go”, y el director teatral manifestó que solo se trató de un “toco y me voy”, pero dejó en claro que le hubiese encantado haber salido. “Ojalá hubiera salido”, sentenció el productor que celebra los 10 años de Stravaganza que llegará a Neuquén próximamente.

“Bueno, pero hay mucha homofobia en el fútbol”, analizó Guadalupe Vázquez y Mendoza reflexionó: “¡No! ¡Porque viste que en el fútbol está esa cosa machista!”. “¿Sabes cuánto gay hay en el fútbol?”. “¡Claro! ¡Que no salen del closet porque tienen miedo!”, sumó la periodista.

Sin dar nombres, Flavio contó además que “Los compañeros de esa persona gay, lo cuidan. Yo sé que los cuidan porque hay un entorno tan machista…y los cuidan por el medio, tan machista”.