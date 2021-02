Espectáculos La Mañana Maradona El sobrino de Maradona habló sobre la última noche: "Ya no quería vivir"

A más de dos meses de la muerte de Diego Maradona, ocurrida el pasado 25 d noviembre, su sobrino Johnny Espósito rompió el silencio y contó cómo fue la última noche del astro del fútbol en diálogo con Tomás Dente para Vino para vos, el programa de entrevistas con el que regresó a la señal KZO.

“Era jodido. Estar acostumbrado a salir a comprar y ya no poder hacerlo, no debe ser nada fácil. Por eso él en el último tiempo, no quería ser Maradona, quería ser Diego por un rato. Si vos le preguntabas que es lo que quería hacer si no fuera Maradona, él te decía ir al supermercado”, manifestó el hijo de María Rosa Maradona antes de dar detalles de la última noche que compartió con el futbolista, con quien convivía en la casa de Tigre.

“Tengo el recuerdo cuando lo despido y él se va a dormir. Ese día estuvo bien, pasa que él ya no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que a lo mejor habrá sido porque ya no podía patear una pelota. Él me decía: 'Ya viví sesenta años, no quiero seguir así'. Si yo sabía que era su último día, me acostaba y me quedaba a dormir con él”, remarcó.