"El stand up no es un gÃ©nero que sÃ³lo estÃ¡ Buenos Aires "

"Competimos dentro de lo que es CAME Joven que esté dedicada a los emprendedores de todo el país. El concurso se hizo a principios de abril y, de todos los participantes de Neuquén, seleccionaron uno por cada categoría. A mí me distinguieron el rubro Desarrollo Regional por el trabajo que vengo realizando en el interior de la provincia con mi productora", explicó el cordobés que se abrió camino "a pulmón" en el mundo artístico y mediático de Neuquén y el Alto Valle.

"Patagonia Comedy es la primer productora norpatagónica de stand up. Es única en cómo está armada porque generamos y formamos artistas regionales y traemos comendiantes de Buenos Aires para llevarlos a lugares donde otras productoras no llegan nunca", precisó el conductor de los programas Enfocados y Ponele Onda (Somos el Valle). Por caso, mencionó las localidades de Chos Malal, El Chañar, Catriel, Centenario, Zapala, Junín de los Andes, Villa Regina, Viedma, Puerto Madryn, Rawson y Andacollo.

"Cuando vamos con el espectáculo se genera una movida interesante tanto para el bar o la sala. Estamos generando que algunas plazas tengan determinado caudal de gente y movimiento en cada ciudad", comentó.

"Lo importante es el desarrollo regional que conseguimos a partir de una productora de cultura. La idea es generar dinero para que quede dentro de la provincia en una especie de reinversión"

"Los que quieren estudiar comedia en la Patagonia pueden hacerlo en nuestras escuelas y, una vez que terminan, pueden actuar en un circuito que ya tenemos armado en más de 16 ciudades del interior de la provincia de Neuquén, Río Negro y Chubut", detalló y remarcó: "Además nos fuimos diversificando y también damos cursos, coaching, capacitaciones del humor como estrategia de venta y demás".

Embed MAÑANA en el Senado de la Nación Argentina a las 11hs @PatagoniaComedy se hara presente como ganadora del #PremioJoven #Neuquen en su categoria #DesarrolloRegional



GRACIAS A TODOS POR BANCARME Y APOYARME EN ESTE... https://t.co/gxeBzyBQKH — Nyko Martin Martin (@NykoMM) 21 de mayo de 2018

Embed

En cuanto al origen y los mayores logros de Patagonia Comedy, Martín Martín señaló: "Surgió en el año 2013. Yo ya me había recibido como Licenciado en Turismo y había comenzado también mi carrera en el humor y lo actoral. Fue en una tarde de verano cuando se me vino a la cabeza un gran pregunta ¿por qué no es posible desarrollarse en el campo de las artes de manera económicamente rentable?".

"Con la productora llegué a trabajar dos años seguidos en la Fiesta de la Confluencia. También hice la conducción de la Expo Plottier. En el Teatro Español hice un show junto al comediante Martín Pugliese y Es complicado, que es un unipersonal mío. Muchas cosas que queremos hacer necesitan de fondos para poder realizarse, pero vamos bien encaminados y creciendo a paso firme", aseguró.

NICO.jpg Nicolás con Martín Pugliese en el Español.

Pasión standapera

Para Nicolás el stand up es una posibilidad de decir cosas que no se podrían decir de otra manera. "Eso es lo que me parece más interesante", destacó el comediante que tiene como faro e inspiración el humor de Les Luthiers.

"En mis presentaciones hablo de la educación, de cómo educan a los chicos en el jardín de infantes, en la secundaria y cómo nos criamos en el sur entre medio del viento y gente que viene de otros lados", dijo sobre los temas que aborda en sus performances.

"Yo había comenzado a actuar en Mendoza donde estudié y después tuve la posibilidad de ir a Buenos Aires y pensé 'qué cagada que todo se de ahí y en la Patagonia no tenemos nada, siempre hay que importar espectáculos porque no hay cosas allá'. Entonces decidí ponerme la camiseta de la provincia y de la región para hacer todo el desarrollo allá. Me ha costado muchísimo y recién ahora estamos posicionados. Pero la idea original de darle relevancia al interior la sigo manteniendo"

"La cultura no está solo en Capital, hay artistas regionales a los que hay que darle preponderancia", subrayó.

"Venimos haciendo una movida importante a nivel cultural. El stand up no es un género que solo está Buenos Aires"

A través de las redes sociales, Nicolás compartió fotos y comentarios de cómo vivió la jornada en el Congreso.

Embed

Embed