El súper comentado look de Luciana Salazar en Año Nuevo

Es que si algo sabe Luli Salazar es llamar la atención, y cuando no es por sus escándalos, lo es por su figura. La modelo sorprendió a todos al mostrar su jugado look del sábado a la noche, el cual muchos aseguraron que no tenía ropa interior.

Sin embargo, eso no fue el único motivo por el que Luciana Salazar fue noticia en el final del 2022. La modelo cargó duramente contra Martín Redrado luego que el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, lo pusiera dentro de su gabinete.

“Me parece peligroso para la política porque no reconoce los acuerdos que firma. Ha negado ante periodistas que firmó acuerdos que sí firmó”, lo acusó Luciana Salazar, quien asegura que Redrado se habría comprometido a mantener económicamente a su hija Matilda, y que habría dejado de hacerlo.

Luli salazar look fin de año 2.jpg

“Hace mucho que no estamos juntos. No tengo despecho, porque no es algo personal. Él está incumpliendo acuerdos firmados por un escribano público y ante un abogado mediador. Y soy la responsable de la menor, soy la madre y yo cuido que se respeten sus derechos. Cómo elegir a alguien que no cumple acuerdos. Y claro que lo que es parte de la esfera privada puede pasar a la esfera pública”, aseguró la modelo.

Además, Luli hizo referencia a la millonaria boda que el economista tuvo en Italia, como así también el viaje a Qatar que hizo para la final del Mundial. “Mostrar tanta ostentación y no pagarle la cuota alimentaria a una nena que no le mueve la aguja es indignante”, cerró la modelo.