Ángel de Brito contó la verdad del viaje de Luciana Salazar al Mundial de Qatar

Es que muchos en el mundo del espectáculo empezaron a preguntarse desde hace un tiempo cómo Luciana Salazar logra financiarse, teniendo en cuenta que hace mucho tiempo que no trabaja y que adelantó que hasta que su hija Matilda no crezca un poco más, no lo va a hacer. Por eso, cuando se supo que la modelo había viajado a Qatar (y teniendo en cuenta los altísimos costos que trae aparejado hospedarse allí), muchos se preguntaron cómo hizo para poder financiarlo.

Ángel de Brito y Luciana Salazar qatar 1.jpg

Enojada por los cuestionamientos, Luli Pop mostró su enojo desde las redes sociales. “Me resulta muy extraño ver gente tan pendiente de cómo están acá en Qatar las mujeres argentinas, y no veo ese mismo interés y cuestionamiento frente a hombres que son o fueron funcionarios públicos o que hacen o hicieron negocios con el Estado, que deben cuotas alimentarias, etc, etc, que están abundando acá. Se ve que no avanzamos nada. Sigue el machismo a pura piel, para lo que les conviene. Triste”, escribió en un largo comunicado.