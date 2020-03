El "Súper lunes" de América, con los debuts de Novaresio y Andino

La gran novedad del ciclo estará dada por la incorporación de la ensayista Beatriz Sarlo y el regreso del escritor Jorge Asís, que los miércoles tendrá un mano a mano con Novaresio, tal como solía tener con Fantino hasta se renuncia al ciclo el año pasado. El envío también contará con un móvil, en manos de Diego Lewen, para los temas calientes que requieran salidas desde exteriores.

Los invitados más codiciados

En la presentación del programa, Novaresio anticipó que le gustaría entrevistar a políticos de peso. “Me encantaría tener a Cristina, a Máximo (Kirchner), que nunca en mi vida entrevisté”, dijo, y sumó a la lista a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, destacando el atractivo de verlos “salidos del poder” tras sus mandatos cumplidos.

Guillermo-Andino-IDT-América.jpg

Andino: “IDT va a informar con análisis y rigor”

Después de su despedida del noticiero de América en diciembre, Guillermo Andino regresa a la pantalla de esa señal con Informados de todo, el magazine que a partir de hoy se emitirá de lunes a viernes, de 11 a 13:30, en reemplazo de Involucrados, aquí y ahora, que finalizó la semana pasada.

“Tal como dice el nombre, IDT, Informados De Todo, va a tener el objetivo de informar con análisis y rigurosidad, y hacer una apreciación global de todo lo que está pasando. Esto que es tan inherente a mi vida”, dijo Andino, en diálogo con Infobae, sobre su nuevo desafío en la TV.

“El eje es la información. Si el día de mañana nos tenemos que dar un gustito y viene alguien a enseñarnos a bailar salsa o tango lo vamos a hacer”, agregó el periodista, que comandará un equipo integrado por Débora Plager, Pía Shaw, Mariano Yezze, Luis Ventura, Mercedes Mendoza, Mai Pistiner (redes sociales), Mauro Federico (policiales), la locutora Nora Briozzo y los cronistas de exteriores Fabián Rubino y Stella Maris Campos.

La importancia del rating

Consultado por las mediciones de audiencia que sitúan a América como el tercer canal de aire más visto del país, después de Telefe y El Trece, Andino manifestó: “El rating nos importa a todos porque las agencias lo usan como criterio para estar en un programa o no. Lo que pasa es que se ha puesto un poco en tela de juicio la forma en que se mide y se muestra. Es una pelea que da el canal también, y a la que nos hemos sumado. La medición no debería ser solamente en el contexto de la Capital y el Gran Buenos Aires, la gente mira televisión en todos lados del país. Creo que América es mucho más que lo que la planilla de rating me devuelve. Lo vivo en la calle y en la repercusión que tienen los programas”.

Jorge Rial pospuso una semana su regreso a Intrusos

El "Súper lunes" de América tendrá un gran ausente: Jorge Rial. Es que a mediados de febrero se anunció que el conductor regresaría a su ciclo esta tarde. Sin embargo, la semana pasada se confirmó que lo hará recién el próximo lunes y que Adrián Pallares volverá a tomar las riendas del envío, tras la despedida de Marcelo Polino.

Luego de arrancar el año con un emotivo programa en vivo en el que anticipó cómo celebrará las dos décadas de Intrusos, Rial reapareció en la emisión del viernes 21 de febrero, en medio de sus vacaciones. Con un look muy informal y de pie junto a Polino, que permaneció sentado en su sillón, Jorge intervino en algunas de las notas al aire en el final del envío.

Cuando Rial vuelva a su programa, comenzarán a desfilar por su panel ex integrantes de su equipo. Según adelantó la periodista Laura Ubfal, ya confirmaron su presencia Analía Franchín, Marcela Coronel y Daniel Gómez Rinaldi. Luis Ventura y Viviana Canosa, quienes están enemistados con Rial, ya anticiparon que no irán.

