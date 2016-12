El susto de Vicuña

Una internación, llantos y el fantasma de la muerte de Blanca Vicuña formaron parte del duro lunes que vivió Benjamín Vicuña. Es que el “principito” chileno llegó de México junto a Eugenia “China” Suárez con un cuadro de fiebre muy alta y dolor de garganta, por lo que fue urgente a la Clínica de la Trinidad de San Isidro.

En el centro de salud permaneció en observación durante varias horas porque en un primer momento algunos médicos sospecharon que sus síntomas se debían a la legionella, enfermedad que se llevó la vida de su hija Blanca en el 2012 (cuando la niña de seis años se enfermó, también había vuelto de unas vacaciones en México).

Según contaron en Infama, el actor se asustó cuando le informaron que podía tratarse de esa enfermedad y llamó a Pampita llorando para contarle lo que estaba ocurriendo. Como si fuera poco, trascendió que Isabel, su mamá, viajó de urgencia a Argentina desde Chile para estar cerca de Benjamín.

Sin embargo, su cuadro fue menos grave y durante la tarde de ayer recibió el alta médica.

Alta médica: El actor se retiró por la tarde de la clínica tras haber estado varias horas en observación.

El recuerdo de Blanca

Blanca, la primera hija del matrimonio de Pampita y Benjamín Vicuña, falleció en 2012 por contraer legionella en México. Tras una semana de internación, la pequeña sufrió un derrame cerebral y una neumonía hemorrágica que le provocó una septicemia y su posterior muerte.

Pampita le dio su apoyo

La jurado del “Bailando” -que la semana pasado sufrió intoxicación- se refirió a la salud de su ex pareja, y si bien no brindó detalles de lo que había hablado con él -porque según ella no le corresponde-, le brindó todo su apoyo. “Benjamín siempre va a ser parte de mi familia, nuestro vínculo será eterno porque tenemos hijos en común”, dijo la modelo. Pese a todo lo ocurrido, Pampita aún tiene buenos gestos para con su ex.