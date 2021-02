El talismán Panchito está muy ansioso por ir a la final: ¡Llevalo, Rojo!

image.png

Y hasta cuenta una simpática anécdota. “Cuando ascendimos la vez pasada del Federal C al B jugamos dos finales. Una por el ascenso directo, que perdimos y luego la de la reválida que ganamos y ascendimos. Como la primera era en Chivilcoy y temíamos que hubiera líos ya que había clima de guerra, pensamos que lo más responsable era no llevarlo. El tema era ¿Cómo se lo decíamos? Al final a un directivo se le ocurrió explicarle que ‘habíamos sometido el tema a votación en Comisión Directiva y ganó la postura de que se quedara en Neuquén’... La amargura y la furia que tenía ese chico, no me la olvido más. Nos dolió en el alma dejarlo pero entendimos en ese momento que era lo mejor", rememora el influyente directivo sobre aquella incómoda situación.

Y prosigue con su imperdible relato, en el que se demuestra que el fútbol siempre da revancha. La tuvo el CAI, la tuvo Pancho. "Por suerte para él, no estuvo en esa que perdimos y lo llevamos a la otra, que iba a ser más tranquila y ganamos. Tampoco me olvido más la alegría, la felicidad que tenía Panchito ese día”, comenta entre risas el mandamás.

No hay que pensarlo más. El talismán, el hincha número uno, no puede faltar. El Rojo sabe que tiene que hacerle un lugar. Y el muchacho sabe que no hay nada imposible: el año pasado cumplió su sueño de conocer a Tevez en persona.

Panchito y Carlos Tévez.

¡Andá preparando el bolso, Panchito!