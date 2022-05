El tatuaje de Tini que despertó rumores de crisis con De Paul

“Apareció con un tatuaje nuevo que no tenía antes de ir a Ibiza -donde fue fotografiada con el futbolista-. Si estás tan enamorada y tan bien, ¿por qué te tatuarías un corazón roto? ”, se preguntó Estefanía Berardi al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine) y le dio mayor entidad al rumor que se instaló en las últimas horas.

Claro que la también panelista de LAM (América) decidió mostrar las pruebas que confirman que el tatuaje no existía en la piel de Tini antes de viajar a Ibiza y mostró que “la noche anterior de viajar a Ibiza, ella fue al cumpleaños de Antoine Griezmann, en donde Rodri De Paul la habría presentado, y ahí no lo tenía”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BRESH (@bresh)

En paralelo, la interprete deu luevo éxito “TripleT” compartió una historia rodeada de corazones y donde se asoma un hombre con gorra, quizás con el objetivo de desmentir los rumores de crisis.

Tini.jpg

Es cierto que un tatuaje no dice nada y no confirma la separación o crisis entre Tini y Rodrigo, pero sí está claro que la cantante no está cómoda en la relación ya que quedó en medio de la separación del futbolista y la modelo Camila Homs.

“A mí lo que me dicen es que ellos están re enamorados, pero Tini no la está pasando del todo bien con esta situación porque ella viene con una carrera impecable y siempre ha tenido novios que no venían con una historia detrás”, informó Berardi en diálogo con Carmen Barbieri.

Asimismo, agregó que la exposición mediática y que la señalen como la tercera en discordia le estaría afectando a la joven que considera que no es buen gesto para su carrera que es “impecable”.