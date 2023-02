El terrible mensaje sin filtro que Cande Tinelli le mandó a Coti tras separarse

Coti Sorokin reposteó el llamativo mensaje de su ex.

En los últimos días corrieron fuertes rumores de que ya tendría un nuevo amor. Sin embargo, Cande Tinelli volvió a sorprender a pocas semanas de haberse separado de Coti Sorokin al dedicarle un llamativo mensaje a su ex pareja a través de sus historias de Instagram.

“Hace unos días quiero subir esto pero ya no quiero más quilombo mediático. Pero siento que por respeto a la relación que tuve con mi ex (y porque de verdad no va con mi estilo, con lo que soy, ni con mis valores), que más allá de los problemas normales como los hay en toda pareja, quería dejar en claro que fue una relación hermosa, llena de cosas increíbles que sólo él y yo sabemos”, escribió Lelé sobre la foto de una sandía.