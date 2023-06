El terrible mensaje que mandó Sofía Jujuy Jiménez el día del cumpleaños de su ex

Sofía Jujuy Jiménez viene siendo noticia en los últimos días, pero por desgracia para ella no fue por buenas noticias. La modelo se enteró que su novio la engañaba luego de que se filtraran unas fotos en donde se lo veía con una chica a los besos en un boliche en el exterior. Desde entonces, la conductora le mandó una serie de mensajes a su ex pareja en el día de su cumpleaños.

“Así, como el mar, y su energía transformadora, elijo conectar con ese no sé qué tan sanador que tiene. Sé que la vida tiene algo mucho mejor para regalarme”, escribió antes de agregar: “Claramente hoy no entiendo ni por qué me está pasando esto. Se siente tan doloroso por dentro y me siento tan boluda por fuera. Lo di todo y confié tanto. ¡Sé que muchas me entienden!”.