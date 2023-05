El terrible palazo de Nacha Guevara a Susana Giménez con Polino: "No me gusta"

“Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja”, aseguró la actriz antes de agregar: “Si hizo su dinero legítimamente, puede vivir donde se le antoja, regalarlo, comprarse 10 tapados de visón, no sé, que haga lo que quiera”.

Sin embargo, eso abrió la puerta para que Nacha Guevara revele qué es lo que más le molesta de Susana Giménez. “No me gusta cuando critica a la Argentina, que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional. Entonces ahí, no me gusta”, aseguró la actriz.

Además, Nacha Guevara, se refirió a la salud de Antonio Gasalla, amigo personal tanto de ella como también del propio Marcelo Polino y quien fue robado hace poco por gente que se aprovechó de su débil estado de salud.

“Me entristece mucho, me apena que no esté entero como todos lo conocemos, con su maldito sentido del humor, su talento. La vida es muy rara y siempre te da una sorpresa”, admitió con tristeza la actriz.