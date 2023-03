El testimonio del joven que denunció por abuso a Jey Mammon

En el contexto de la detención de Marcelo Corazza, el joven de 27 años brindó su testimonio al programa y se refirió a los manejos de organizaciones delictivas, en las que aseguró que participan reconocidas figuras del mundo del espectáculo.

“A los 11 años me escapé de mi casa y hablé por Internet, por el mismo medio por el cual me contactó Marcelo, con una persona que me dijo de comer en McDonald’s. Durante una semana me llevó a diferentes casas y de ahí salen todas las historias de mi caso. Ellos abusaron de mí en todos los sentidos en los que se puede abusar de una persona”, contó Lucas sobre su escalofriante historia. En ese sentido, destacó que luego de atravesar un largo proceso personal, busca justicia.

Coraza-detenido-2.jpg.webp Marcelo Corazza fue detenido por la policía

Con respecto a Corazza, aclaró que en diversas ocasiones tuvo charlas “sexuales virtuales” con él mediante una aplicación pero nunca concretaron un encuentro físico.

En ese contexto, Benvenuto remarcó que continúa con su búsqueda de justicia y reveló una nueva denuncia que realizó. “Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo actualmente un programa en Telefe”, señaló y a su vez indicó que las autoridades le aseguraron que su denuncia no tendría los resultados esperados.

Karina Mazzocco, la conductora, indagó sobre la identidad de la persona mencionada. “Es conductor y es músico. Cuando salimos él tenía 32 años, y yo 14. Salí con él desde los 14 hasta los 16, 17 años. Mi mamá estaba al tanto, lo conoció y yo me iba de mi casa a su casa y mi mamá llamaba para preguntar si había llegado. A ese nivel de morbosidad...”, relató el joven.

Lucas Benvenuto descargo contra Jey Mammón

La denuncia, según pudo constatarse luego, Benvenuto la realizó en diciembre de 2020 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 3 y el sobreseimiento, por prescripción de la causa (número 53.975/2020), se dictó en marzo de 2021.

En sus redes sociales, el joven explicó que "al no tener respuesta de la justicia" decidió ir a los medios. “No me quedó otra opción que darle la cara y la voz a mis casos junto a mi abogado, que fue muy importante”, expresó y señaló que los medios “fueron la última herramienta que le quedaron”.