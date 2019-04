El Topo Retamal: "Debutar en Central fue algo único"

Dueño de una historia corta pero imperdible en el fútbol, es el mismo que estuvo medio año en la pensión de River pero se volvió enojado porque le cortaron el pelo “de prepo”. “Ahí mi vieja (por Olga Stella) me dijo ‘basta, te quedás acá en Neuquén’. Pasa que era chico y me extrañaba mucho, está separada de mi papá (Julio César), son los dos empleados municipales, dieron todo por mí”, agradece emocionado.

A Joaco Torres lo conozco, va a ser lindo cuando nos crucemos en un clásico rosarino siendo los dos neuquinos

Es el jugador al que Newell’s había apalabrado pero movió cielo y tierra para irse a Central. “Me gustaban más los colores, la gente. Por eso le dije a mi representante de pasarme de equipo o no iba a rendir en la Lepra (risas). Al final, mal no me fue”, nos cuenta el crack de Villa Ceferino, y del otro lado del teléfono se oye la carcajada.

Lleva un ligero registro de sus conquistas. “Habré hecho 32 goles en 45 o 50 partidos en inferiores”, tira, y fue esa asombrosa efectividad la que le hizo sortear rápido las categorías formativas y llamó la atención del mismísimo Chacho Coudet, ex técnico canalla, hoy campeón con Racing.

Llegué a entrenarme en Newell’s pero no le puse muchas ganas, yo quería jugar en Central, me gustaban los colores, su gente. Y acá estoy. Sueño con mucho más

“Estando en sexta me subió a entrenar a Primera, pero yo era más chico e inconsciente y no lo aproveché del todo. Y ahora se me dio con Cocca (justo otro DT campeón con la Academia). Me tomó por sorpresa. El Kily González, mi DT en reserva, me dijo que no me iba a tener en cuenta este finde que pasó porque tenía que presentarme en Primera”, revela el segundo de seis hermanos.

La aventura recién empieza. “Ahora quiero hacer el primer gol, afianzarme, jugar un clásico rosarino...”, cierra.