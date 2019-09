El Topo Retamal: "Fue raro lo que me hizo central"

“Me sentí muy bien, con ganas de jugar y retomar de nuevo el camino. Y lo que me llevó a volver a Neuquén no fue nada personal, sino que me dejaron libre después de haber debutado en Primera. Fue muy raro lo que pasó conmigo, hasta el día de hoy no lo entiendo, pero eso no impide que siga soñando y luchando para buscar de nuevo un club”, comentó el delantero de 20 años.

“Y al fútbol lo vivo igual que siempre, con ganas y feliz. Porque es lo que amo y estar en Sapere me sirve para entrenar y no quedarme parado hasta fin de año, que mi representante intentará cerrar con algún club de afuera. Pero siempre con las mismas ganas y expectativas de triunfar”, explicó. “Mis objetivos siempre van hacer los mismos, seguir firme y ponerme bien para en diciembre estar preparado para lo que venga. Quiero salir campeón con el club que me vio nacer”, redondeó.