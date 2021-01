El tremendo cruce de Feinmann y una conductora de C5N por el toque de queda

Tras su mensaje, la periodista de C5N Daniela Ballester dio su postura al respecto y defendió la medida del Gobierno desde un canal oficialista. "Yo no sé si hay que restringir o no restringir, pero el argumento de las "libertades individuales" medio que ya no da...", manifestó Ballester.

Como que la propiedad privada ya no da. Como que la libertad de expresión y libertad de prensa ya no da. Como que la libertad de circulación ya no da. Como que el resto de los derechos y garantías de la CN ya no dan. pic.twitter.com/gKZEoD0ByV

Sus palabras indignaron al ex conductor de A24. Feinmann, fiel a su estilo y haciendo uso de la ironía, le respondió sin filtro: "Como que la propiedad privada ya no da. Como que la libertad de expresión y libertad de prensa ya no da. Como que la libertad de circulación ya no da. Como que el resto de los derechos y garantías de la CN ya no dan", dejando claro su pensamiento sobre que el Gobierno estaría incumpliendo con los derechos de la Constitución Nacional.

Luego, respondió a un tuit de Alejandro Fargosi que pedía reclamos masivos por la violación a los derechos emanados de la Constitución Nacional sobre las libertades individuales y hacía referencia a postura de la conductora de C5N y se preguntaba: "¿Tanto puede la pauta?". Feinmann lo retuiteó y le respondió: "Coincido".