El tremendo susto que vivió Mica Viciconte en vivo: el video

El video del tremendo susto al aire que sufrió Mica Vicicont.mp4 Fuente: Telefe

"A Fabián le picó una abeja pero yo no me puedo ni acercar. No sé si le tengo alergia pero me dan pánico. Si ven que me voy, solo sepan que fue por ese motivo. Si se acerca, me voy y no acepto jodas con eso”, avisó.

Ya previamente había contado sobre su miedo por las abejas, más precisamente cuando estuvo como invitada en PH: Podemos Hablar.

"Tengo fobia a las abejas y tengo el enemigo en mi casa. Fabián piensa que las fobias se van haciendo o mostrándote en este caso la abeja. Me pasó que me hizo muchas jodas. Por supuesto todas terminaron mal", había contado Mica Viciconte.

“Estábamos en la pileta del edificio tomando sol y había una abeja muerta. Él la agarró con la mano y yo no lo vi. Cuando me subí al ascensor, aprieta para ir al piso del departamento, se cierra la puerta y tira la abeja adentro del ascensor. Imaginate yo. Fabián tentado a más no poder. Yo pateando la puerta al grito de '¡abrime!' y ahí me encerré en la pieza y estuve casi un día ahí", explicó la mediática.

"Miami, vacaciones, relax. Me voy con Fabi. Me acuesto a dormir la siesta, estaba la cama y las dos mesas de luz. Puse ahí el celular. Cuando me desperté y lo fui a agarrar la abeja estaba arriba del celular. Entonces hice una mortal, salí de la cama y ahí se pudrieron mis vacaciones", cerró.