Mica Viciconte contó las razones por las que no se quiere casar con Cubero

Sin lugar a dudas Mica Viciconte está viviendo un momento soñado en su vida. La mediática fue madre junto a Fabián Cubero del pequeño Luca, formando así la familia que tanto soñaba. Sin embargo, una charla al aire reveló que la modelo no se siente la esposa del ex futbolista de Vélez.

Es que en medio de una charla en el programa Ariel en su Salsa, donde la ex Combate es panelista, reveló el motivo que hace que ni la modelo ni el ex esposo de Nicole Neumann hayan decido casarse.

“Pareja”, le corrigió antes de agregar: “La firma el jugador, él tiene un montón de camisetas”. Sin embargo, fue Nicolás Peralta quién se dio cuenta de la corrección de Viciconte y se aseguró de indagar más sobre el tema.

“No quiero dejar pasar este detalle, ¿por qué aclarás que no estás casada?”, consultó el periodista.

“Porque no soy la esposa...la esposa tiene algo firmado, es otra cosa. Hay papeles, mucho lío...”, respondió Mica Viciconte, sin embargo, al ver que el tema parecía que no iba a terminar ahí, agregó: “No es un matrimonio. Yo no voy mentir. Es mi pareja”.

¿Cuál es la razón por la que Poroto y Mica no decidieron pasar por el altar hasta ahora incluso a pesar de que tengan un hijo en común?, la respuesta es más simple de lo que parece.

“Ninguno de los dos quiere. Está hablado y estamos bien. Los papeles, después, son un estrés. No sueño con el vestido blanco. Me encanta la gente que se casa, viva el amor, pero prefiero irme de viaje. No me veo con el ramo y no lo veo a él diciéndome ´¿aceptás...?’”, explicó la mediática.

“No sueño con el casamiento, soñaba con tener un hijo, mi familia ya la formé y me encanta. Pero el casamiento no”, cerró Mica Viciconte.