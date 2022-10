Micaela Viciconte aclaró quiénes serán los padrinos de su hijo Luca: "No se lo imaginan"

Por eso, tanto ella como Fabián Cubero, ya han elegido la fecha en que celebrarán el bautismo del pequeño, que será el 6 de mayo, cuando Luca cumpla su primer año de vida. Obviamente, esto viene de la mano de decidir quiénes serán los padrinos del hijo de Poroto y la ex Combate.

Mica Vicciconte y Fabián Cubero 2.jpg

Una pregunta que al parecer ya tiene respuesta, aunque solo la saben Fabián Cubero y Mica Viciconte, ya que aún no se lo dijeron ni siquiera a ellos. Aunque claro, sin poder contenerse, la conductora si dio algunas pistas que puede ayudar a saber quién serán los elegidos.

"Los padrinos todavía no saben quiénes son y ni se lo imaginan, pero nosotros ya los tenemos elegidos con Fabi", reveló Mica Viciconte, antes de descartar que los elegidos para padrinos no vendrán del mundo del espectáculo.

Mica Vicciconte y Fabián Cubero portada.jpg

"Te puedo decir que ninguno de los dos es famoso, son amigos nuestros de siempre y todavía no encontramos el momento para decírselo", admitió la modelo.

Sobre cómo será la fiesta, y la razón que combina el bautismo con el cumpleaños del pequeño, la modelo insistió que no quiere organizar demasiados festejos. "No voy a hacer 200 fiestas. Prefiero una y listo. Incluso no hice ni baby shower, antes del embarazo. ¡Un desastre!”, aseguró.