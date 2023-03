El triste momento de Nicolás Otamendi: cuál es la denuncia que cayó en su contra

En medio de los festejos tras el partido que la Selección le ganó a Panamá por 2 a 0 y que sirvió de escenario para la gran celebración por la obtención de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, lo que tenía que ser un gran momento para todos los jugadores de la Selección, se vio ensombrecido para uno de ellos, Nicolás Otamendi , que no solo tiene la cabeza puesta en el fútbol, sino también en un problema legal que está atravesando.

Es que Yanina Varela su ex pareja y madre de su primera hija, Morena Otamendi, le hizo una seria denuncia al futbolista argentino del incumplimiento del total de la cuota alimentaria que debería recibir.

“Desde ese momento, a los dos años, me contactaron con una abogada para hacer un acuerdo para que me empiece a pagar un departamento y una cuota de alimentos. En ese momento hice un acuerdo básico, para contemplar las necesidades básicas”, contó la ex pareja de Nicolás Otamendi.

Nicolás Otamendi Denuncia 2.jpg

La mujer solo recibe 440 mil pesos por mes, que sería el 0,16 por ciento mensual de los ingresos que percibe Otamendi, según las cuentas que hace la abogada de la hija de Nicolás Otamendi, Varela debería recibir 82.500.000 de pesos por mes. Además, aseguró que se trataría de un caso de “violencia económica y psicológica”, por no cumplir con lo que marca la ley argentina.