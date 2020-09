El turismo en la ciudad, al límite: "Estamos al borde del quiebre"

Agencias de viajes, transportistas, hoteleros, guías y gastronómicos de la ciudad se juntaron en la Plaza de las Banderas bajo la consigna nacional de “Salvemos al Turismo ”. Al menos unas veinte personas denunciaron que el sector está parado y no tienen ningún tipo de ingresos. “En 28 años nunca vimos una crisis como esta, cada mes que pasa es una empresa más que quiebra”, aseguró a LMN Silvia Harguindeguy, titular de Las Bardas.

Con las fronteras provinciales y nacionales cerradas, la situación del sector es crítica y exigen más ayuda del Estado neuquino. “Estamos extremadamente preocupados porque no logramos empezar a trabajar”, manifestó.

“La gente está desmotivada, tenemos clientes que hace cinco meses no salen a la calle. Es imposible estar pensando en irte de vacaciones cuando la realidad es tan cruel”, contó Harguindeguy.

Es por eso que, a nivel nacional, convocaron una manifestación con la intención de hacer notar a los gobiernos provinciales lo difícil de la realidad turística del país. “Nuestra situación es terrible, estamos con caja cero y no tenemos ningún tipo de ingresos para afrontar los gastos”, agregó .

No solo no facturan, sino que a lo largo de estos meses, desde mayo cuando les permitieron abrir, solo han generado deudas que han sido costeadas con préstamos con una gran tasa de interés. “La realidad es que estamos al borde del quiebre”, añadió la mujer.

Pese a que desde Nación aprobaron la Ley de Sostenimiento y Reactivación del turismo, desde el sector piensan que ya es tarde. Dicho proyecto está en cámara desde hace meses y durante ese tiempo las distintas empresas han ido cerrando en la provincia.

Los beneficios de la ley constan de ayudas en los sueldos, prórrogas en la parte impositiva y bonos al turismo. “Hasta que no se ponga realmente en marcha la ley y no podamos obtener esos beneficios la situación no va a mejorar”, lanzó Harguindeguy, quien aclaró: “Necesitamos que este proyecto entre en rigor lo antes posible para ver si podemos rescatar algo”.

Con la imposibilidad de viajar y con la curva de casos de coronavirus cada vez peor, el sector turístico de la provincia “no da para más” y no ven un halo de luz en el corto plazo. Es por eso que esperan que la provincia active un plan de ayudas porque “son muchas familias que se van a quedar en la calle por esta situación”, sentenció Harguindeguy.