El último héroe en el Maiolino le tiene fe al Albinegro

“Ese día hice yo, Marianito (Figueroa) y el Dani (Carou, actual del Deportivo Rincón). Era diferente. No digo que los chicos que estuvieron después no lo sintieran, pero ese equipo tenía un gran sentido de pertenencia”, suelta con firmeza.

Reconoce también el ex goleador que en 2007, el Albinegro era la cabeza de grupo, el “poderoso”. “Además de sentirlo, Mingo (Perilli, el DT) nos hacía la cabeza todo el tiempo con nuestras obligaciones. Sabíamos que debíamos imponernos porque veníamos del descenso”, recuerda.

Participando del día a día con las formativas, volvió a vivir al club desde adentro. Al contrario de lo que le pasó los primeros años después de dejar la actividad, va a La Visera con continuidad y vio sentado en la platea la última goleada como local en el clásico rionegrino.

“El equipo está bien, mejoró mucho desde la llegada de Gustavo (Coronel), y el profe (Jorge Casaprima) es una garantía”, asegura.

Fue el mismo PF que lo recibió a él como jugador del club en el 2005. “Me puso bien. Yo llegué y no jugaba, hablé con él, me entrenaba solo. Recuerdo que le dije: ‘Profe, si me toca 5 minutos quiero estar igual que los demás’”, develó.

2007 Año de la última victoria como visitante de Cipo en el clásico. Fue 3 a 1 en el Federal B.

Sacar al rival

Como hace tiempo, los dos equipos llegan al clásico en momentos muy diferentes. Roca con el apremio del descenso y Cipo con la posibilidad de reinventarse para luchar desde los playoffs el segundo ascenso a la B Nacional.

“Cipolletti tiene que hacer jugar a su favor la presión que en este momento debe tener Roca. Si gana el sábado, hay chances de clasificar de verdad. Lo más difícil es ganar de visitante y si lo hace ahora va a ser un envión terrible”, imaginó el orense.

Lo mismo que piensa el plantel y para lo cual comenzó a trabajar desde ayer en búsqueda del mejor once para pisar y cortar la mala racha en el Luis Maiolino de una buena vez.

El plantel retomó el trabajo y hoy podría comenzar a confirmar el equipo titular

luciano Julio de neuquén será el árbitro del clásico en el luis Maiolino el sábado desde las 21.

De cara a ese trascendental compromiso de la fecha 8 de la reválida, cipolletti volvió a las prácticas ayer por la mañana y hoy intentará confirmar el once titular.

la vuelta de Gabriel chironi y de Elvis Hernández a la zaga central son algunas de las novedades. la duda pasa por saber si Gustavo coronel insiste en Germán Weiner como compañero de Enzo Romero y Maximiliano Herrera para el ataque o le da chances a Diego o Ulises Romero.

como es habitual desde su llegada, el plantel quedará concentrado la noche previa y posterior al partido.