El hombre comenzó la travesía el pasado sábado y regresó este domingo escoltado por ocho patrulleros hasta la localidad de 25 de Mayo, en La Pampa, para que no rompa ninguno de los protocolos sanitarios ni las medidas de distanciamiento social. En Córdoba le negaron el ingreso por no tener hecho el hisopado, cuyos resultados dieron "dudoso".

"Ahora estoy haciendo la cuarentena en casa, que es lo que me pidieron en Neuquén. En el viaje no me bajé, pero ya el hecho de que me haya hecho el test y me haya dado dudoso, lo que me explicaron fue que tengo que hacer los 14 días de cuarentena. No tengo síntomas, no tengo nada, pero supuestamente puedo ser asintómático", contó Pablo a LM Neuquén.

"Lo único que me trabó en Córdoba fue no haber tenido los hisopados y supuestamente había otras opciones, podía hablar con alguna autoridad pero era feriado y no había nadie. Me podría haber hecho el hisopado ahí, aparte mi cuñada tiene domicilio en Córdoba y estaban los permisos, estaba todo", se lamentó.

patrullero-Córdoba-covid-neuquino-ingreso.jpeg Gentileza Cadena 3

De haber llegado a la provincia mediterránea con el hisopado hecho, lo hubieran dejado ingresar, "pero -dijo- el hisopado no te lo hacen si no tenés síntomas y en forma privada sale 8.500 pesos cada uno, más el viaje, que no tengo trabajo y estoy desocupado, era imposible".

El hombre viajaba en el auto junto a su cuñada que tiene discapacidad motriz y, en el camino de vuelta, no pudieron siquiera parar para ir al baño. "Hubieran hecho otra cosa, no lo que hicieron, escoltarme todo el viaje con patrulleros fue algo ilógico. No pude descansar y mi cuñada haciendo sus necesidades en el campo porque tampoco pudimos ir al baño. Es una persona de 39 años con silla de ruedas, es algo inhumano que no le entra en la cabeza a nadie", se quejó el hombre, que transita su tercer día de cuarentena en su casa.

Muse detalló que se sintió maltratado por el personal policial que no supo comprender la necesidad del viaje sino que tuvo que manejar de regreso a la provincia. “Los permisos nacionales no sirven. Cuando llegas a Córdoba no sirven. Tenía que ingresar con el hisopado, 48 horas antes”, agregó.

En ese sentido, el vecino de Plottier contó que se realizó un nuevo test porque daba “dudoso” pero a la media hora le negaron el ingreso y le pidieron que regrese a Neuquén. "Nunca vi los test y a mi cuñada ni le piden los datos, pero le da negativo y a mí los dos dudosos", agregó en declaraciones a LU5 el pasado lunes.

El próximo lunes 31 de agosto terminarían los 14 días de cuarentena y, luego de obtener los resultados del hisopado, emprendería nuevamente el viaje a Córdoba para concretar la visita a su hija. "A mi hija no la veo desde marzo, está con respirador, con internación domiciliaria y ella no puede viajar para acá y tengo que verla. Es algo que no tiene explicación", concluyó.

No lo dejaron dormir

En medio de la Ruta del Desierto, Pablo quiso parar para poder descansar y seguir viaje, lo que fue negado por la Policía, quien lo obligó a seguir manejando hasta 25 de Mayo. El pedido del hombre quedó grabado ya que, según él mismo afirmó durante el diálogo, quería dejar constancia por si sufría un accidente de tránsito.

Embed

"Te voy a filmar porque me estás pidiendo algo irracional. Me puedo matar yo, puedo matar a alguien. Por lo menos dame el nombre del responsable por si me mato", le dijo Pablo, desesperado, al oficial que lo patrullaba en plena madrugada, quien en todo momento se negó a darle el nombre.

"Esta ruta en todos lados dice 'si tiene sueño descanse'. La situación es que hace 36 horas que estoy sin dormir, avisé que iba a parar a dormir, me dijeron que no había problema. Entonces quiero saber el nombre del jefe", insistió el hombre. "No me gusta arriesgar mi vida ni la de mi familia", agregó, en otro tramo.

En contacto con LM Neuquén, el hombre contó que debió continuar su viaje y que, al llegar a Río Negro, tampoco lo dejaron detenerse. Finalmente, llegó a Neuquén el lunes a la 1.30 de la madrugada.