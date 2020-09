El vicepresidente del INAI fue demorado cuando trasladaba gente a la toma de Mascardi

El operativo se realizó en el acceso este a Bariloche, a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad, cerca de las 22 del domingo. según consignó Infobae.

Al ser demorado en el puesto de control, Pilquimán dijo que trasladaba a una familia desde Pilcaniyeu hasta la toma de Villa Mascardi. Ante la imposibilidad de continuar su trayecto, dos vehículos particulares se acercaron hasta el lugar donde se realizó el operativo para buscar al matrimonio con dos niños pequeños y trasladarlos hasta Villa Mascardi.

camioneta poder judicial toma mascardi (1).jpg La camioneta que manejaba que manejaba Pilquimán es del Poder Judicial.

Consultado al respecto, Pilquimán se negó a explicar el motivo del traslado de esa familia e incluso tampoco brindó detalles de la irregularidad que los inspectores detectaron en el vehículo.

Aunque el vehículo fue detenido y sólo dos personas – entre ellos Pilquimán- tenían autorización para circular, el Juzgado Federal de Bariloche dispuso que todos podían continuar su recorrido, siendo el destino final la toma donde está asentada la lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.

Por otro lado, el funcionario exhibió un registro de conducir vencido hace cinco meses. No obstante, la situación no fue considerada por los inspectores, ya que existe una flexibilización por la imposibilidad de realizar trámites de renovación debido a la pandemia.

hotel ios mascardi (1).jpg

No es la primera vez en el que el vicepresidente del INAI es identificado trasladando gente para sumarse a la toma de Villa Mascardi. El viernes pasado fue controlado en un puesto que tiene Gendarmería Nacional cuando circulaba por ruta 40.

Días atrás la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, apuntó contra el INAI “por tener una participación en la toma de Villa Mascardi que no es constructiva” y exigió “un posicionamiento más claro del INAI, ya que no establece diferencias entre las comunidades que no son violentas y las que sí”.

villa mascardi 2 (1).jpg

De esta forma, la mandataria dejó entrever que el organismo nacional apoya al grupo de personas que desde 2017 toma tierras en Mascardi desatando una inédita oleada de episodios violentos, saqueos, incendios y destrucción de viviendas en el lugar. “Creo que este organismo nacional debería tomar nota de esta situación, porque las estrategias que están desplegando allí no están dando buenos resultados y la violencia continúa”, señaló Carreras.