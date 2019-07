"En Mati encontré a alguien que supo valorarme en todo sentido", explicó Flor. "Siempre tenía la palabra perfecta. Alguien, que estaba atravesando también la angustia por la separación, me miraba, me escuchaba, me aplaudía. Así fuimos confundiéndonos. Pasaba algo y era ´Uy, pará…´, y volvíamos. ´Uy, pará´, otra vez. Fueron dos semanas de idas y venidas. Hasta que reaccionamos: ´¿Qué estamos haciendo? Nico está por sumarse a ShowMatch…¿Estamos dispuestos a vivir una telenovela en la pista?´. Eso no quita que aún haya en los ensayos alguna que otra miradita… (risas) Pero enseguida nos centramos", contó la ex chica Combate en una entrevista con Gente.