El video de los papas de Tini Stoessel después de los rumores de separación

Los padres de Tini stoessel después de la separación.mp4 Tras los rumores de separación, los papás de Tini Stoessel disfrutaron juntos de show que dio su hija en la ciudad de Corrientes.

En el marco de esos conciertos, sus padres se dejaron ver con la misma buena relación de siempre a pesar de que todo indica que están separados. "Alejandro y Mariana ya no están juntos, están separados desde hace un tiempo largo. No conviven bajo el mismo techo. Se los vio juntos en los Premios Gardel, en los shows, pero ya no son pareja", dijo hace unos días el periodista Guido Záfora.

Alejandro y Mariana siempre acompañaron a Tini en sus giras por el mundo y habrían decidido que su presunta crisis no empañe el gran momento laboral y amoroso de su hija, quien vive un apasionado romance con Rodrigo de Paul.

Según Záfora, aunque los papás de la cantante ya no estarían juntos, “mantienen una relación maravillosa por sus hijos Fran y Tini”. Y así lo demostraron en los últimos shows de la intérprete de Miénteme.