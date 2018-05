A través de Twitter, la modelo y actriz disparó con ácidos mensajes contra el Director Técnico, y resaltó que "los intereses particulares valen más que la selección para algunos".

"Los INEPTOS dudan. Y las consecuencias lamentablemente las pagan los EXPERTOS que se los tienen que fumar. Las dudas provocan fallos, la seguridad experiencia. Y los COBARDES INEPTOS DUBITATIVOS provocan EXPERTOS EXPERIMENTADOS lesionados", escribió Guercio.

"La lesión se produjo en el partido contra España. Sergio se hará una limpieza del pequeño cuerpo suelto y con una rodilla que no tiene nada roto la recuperación tarda dos semanas para estar apto. Pero los intereses particulares valen más que la selección para algunos", agregó, crítica.

"Mentiras, mentiras, mentiras", escribió en otro mensaje que tuitió hace algunas horas, y le respondió a un usuario que "la lesión es una lesión, pero no está roto, en dos semanas estaría jugando. No es para hacer problemas pero las conjeturas son mentirosas. Porque no está roto".

Sergio Romero se resintió de su lesión en la rodilla derecha durante la práctica matutina de la Selección y quedó afuera del Mundial.

