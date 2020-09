Eliminada, Sofi Morandi pidió un trío para Nati Jota

Morandi también aprovechó la red social del pajarito para ubicar a Nati Jota en el certamen. Es que una de las figuras del musical “Kimky Boots” ya había anunciado que la influencer era la escogida para acompañarla en el ritmo de a tres y habían ensayado.

“Alguien puede pensar en Nati Jota que cantaba con nosotros en trío ????? Jajajajajajajajaja @natijota te amo”.”, fue el tuit de la eliminada. Ante esa situación, la periodista le siguió el juego y le contestó con una sorpresiva frase: “Bueno, no va a ser la primera vez que quedo afuera de un trío”. Caber recordar que su ex, Bruno Siri, con quien estuvo dos años en pareja, se puso de novio con Ivana Nadal. Nati no era amiga de la modelo, pero se conocían y tenían una buena relación. “No pegaste una en esta cuarentena, Nati”, “Se dice que la está llamando una tal Ivana para el trío”, fueron algunos de los comentarios que recibió la rubia.