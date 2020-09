En las redes siguen enojados por la eliminación de Sofi Morandi

“Falta de respeto es que tengas que venir 3 o hasta 4 veces al pedo. Son las reglas del juego y jamás me quejé, ningún año, porque sé que es así! pero no en CADA RITMO y más sabiendo lo que implica HOY EN DÍA venir todos los días al estudio. Me molesta también por mi equipo”, fue uno de los picantes comentarios que lanzó la neuquina, el cual no le habría gustado a los productores.

Tras mostrar su performance (cantó “Tu veneno” de Natalia Oreiro), Morandi quedó en zona de eliminación junto a Charlotte Caniggia, Mica Viciconte y Flor Torrente. Fue allí que Nacha Guevara, Karina “La Princesita”, Oscar Mediavilla y Moria Casán optaron por elegir a la hija de Araceli González y a la hija de Claudio Paul Caniggia.

Fue allí cuando apareció la polémica, ya que Charlotte no brindó una gran actuación, en comparación con la de las demás. Sin embargo, sus previas le rinden mucho al programa (su debut consiguió los picos de rating más altos desde el inicio del ciclo), por lo que en las redes comenzaron a sospechar que Morandi fue enviada al teléfono a propósito con la novia de Fabián Cubero (quien también debutó sólo hace unos días en el show y sacó del baúl de los recuerdos su vieja pelea con la Bomba Tucumana).

Con todos estos condimentos, en las redes sugirieron que a la neuquina le ocurrió lo mismo Cande Molfese, cuando aseguró que las previas valían más que el canto en sí mismo. “Yo no estudio más las armonías voy a hacer un master acelerado en previa ... alguien sabe donde ?”, sentenció. Tras esto, la actriz también fue eliminada del concurso.

https://twitter.com/kndmolfese/status/1291205426386796544 Yo no estudio mas las armonías voy a hacer un master acelerado en previa ... alguien sabe donde ? — Cande Molfese ❤ (@kndmolfese) August 6, 2020

Con toda esta información, en Twitter no dejaron de opinar sobre el tema, y no faltaron los clásicos memes.

https://twitter.com/AyeFernandez26/status/1307160080304005123 Cande molfese hace unos días atrás se quejó de la producción y después fue eliminada, sofi morandi hace dos días se quejo de la producción y ahora es eliminada. #Cantando2020 pic.twitter.com/TF3nP4396i — Aye Fernandez (@AyeFernandez26) September 19, 2020

https://twitter.com/Juanalarru2003/status/1307157906262024194 Sofi Morandi hace 2 dias se quejó de la producción y hoy se fue eliminada del cantando...

pic.twitter.com/XULUhhFkpJ — Larru (@Juanalarru2003) September 19, 2020

https://twitter.com/espossla/status/1307156742694895616 era obvio que sofi morandi iba a quedar eliminada, critico a la producción. Esta todo armado — Paz (@espossla) September 19, 2020

https://twitter.com/lalixjapril/status/1307155745725730816 SOFI MORANDI SE QUEJO DE NO ENTRAR EN LAS GALAS, ACTO SEGUIDO, QUEDO ELIMINADA



PIENSO — agus (@lalixjapril) September 19, 2020

https://twitter.com/unplugged_cry/status/1307153996914753537 sofi morandi hace dos días se quejo de la producción y ahora es eliminada #Cantando2020 pic.twitter.com/nqfKDpLkiO — luxs (@unplugged_cry) September 19, 2020

https://twitter.com/soilai_/status/1307161037137997824 Será coincidencia que Sofi Morandi se quejó de que la hayan hecho ir 3 veces en la semana y la hayan mandado al teléfono, Y HAYA SIDO ELIMINADA? No lo creo — soilañ (@soilai_) September 19, 2020

https://twitter.com/EstebanFulanito/status/1307163574960377857 Sofi Morandi ayer se quejó de la producción, hoy la mandaron al teléfono y quedó eliminada pic.twitter.com/cb8VEzzVH7 — Esteban Fulanito (@EstebanFulanito) September 19, 2020

https://twitter.com/TVenenooo/status/1307167037962301443 Sofi Morandi se queja de la produccion y ahora es eliminada. No se, raro todo. @cantando2020 @AngeldebritoOk pic.twitter.com/Xe0JA2uiD3 — Tu venenooo (@TVenenooo) September 19, 2020