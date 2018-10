Elisa Carrió pidió el juicio político contra Garavano

La pulseada de Carrió con Mauricio Macri por el manejo de los temas judiciales, en los que para la líder cívica no se garantiza “la lucha contra la impunidad”, se plasmó en una iniciativa en solitario de la Coalición Cívica. No hubo firmas de otros aliados de Cambiemos ni de opositores que acompañaron este pedido. De hecho, aunque todavía no se reunieron los bloques del PRO y de la UCR para considerarlo, ya hubo voces que, siguiendo la línea de la Casa Rosada, anticiparon su rechazo a la movida y el respaldo a Garavano.

Interna: El bloque del PRO anticipó su rechazo a la movida y respaldó a Garavano.

“No dramatizamos esta presentación y no nos preocupa que otros bloques participen o no. Es natural que el partido del Presidente salga a diferenciarse y, como ya dijo Carrió, con la Coalición Cívica alcanza. El pedido tendrá el trámite que tenga que tener”, aseguró Juan Manuel López, mano derecha de Carrió en la Cámara y vicepresidente 2° de la comisión de Juicio Político.

Después de la tormenta interna que desató en su pelea con Garavano, Carrió postergó por unos días la presentación, pero la distensión duró poco. El pedido de juicio político contra Garavano se fundamenta en los dichos del ministro sobre si deben ir presos los ex presidentes, su actuación en la causa AMIA y que nombró como asesora a la ex procuradora bonaerense Falbo.