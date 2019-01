"Ella no está en contra de Thelma, sino del colectivo"

Buenos Aires. Desde el viernes pasado, la denuncia penal de Thelma Fardín en contra de Juan Darthés por violación se vio manchada por una polémica entrevista a Carla Lescano, hermana de la actriz. Es que en diferentes pasajes de la nota, la mujer relató que no creía que la ex Patito Feo hubiera sido ultrajada por el actor, que Thelma tenía problema psiquiátricos y que años atrás había apuntado a una ex pareja de su madre como su presunto agresor sexual. Como si fuera poco, Lescano reveló que ella sí fue víctima de violación, en manos del padre de Thelma, quien fue condenado por ese hecho.